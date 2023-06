Gara GP Germania 2023 oggi in diretta tv, Moto2 e Moto3: orario, canale e come vederla in streaming

Oggi, domenica 18 giugno, vanno in scena le gare per quanto riguarda Moto2 e Moto3 al Gran Premio di Germania, valevoli per la sesta tappa del Motomondiale 2023. La Moto3 scenderà in pista alle ore 11, mentre alle ore 12:15 sul circuito del Mugello toccherà alla Moto2.

Le gare saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 207 del decoder), oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW e in differita su TV8. Sportface.it seguirà la giornata al Sachsenring con aggiornamenti in tempo reale e cronache.