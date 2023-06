Atp Halle 2023, tabellone di alto livello: cammino tortuoso per Sinner e Sonego

Si entra sempre più nel vivo della stagione su erba che ci porterà, tra un paio di settimane, sui campi di Wimbledon. Il torneo ATP 500 di Halle come da tradizione offre numerosi spunti di interesse, con diversi top-players impegnati e un albo d’oro sostanzialmente dominato dal nome di Roger Federer, vincitore qui ben dieci volte nel corso della sua carriera. Ci sarà anche lui quest’anno, seppur in veste diversa. Il Re di Basilea non mancherà alla celebrazione dei 30 anni della manifestazione. Così come sarà presente il detentore del titolo, ovvero Hubert Hurkacz, testa di serie numero sei.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

(1) Medvedev vs Q

(WC) Otte vs Djere

Ymer vs Nakashima

Zverev vs (8) Bautista Agut

Il primo favorito in ordine di ranking è Daniil Medvedev, che lo scorso anno si arrese in finale citato tennista polacco. Il russo ha iniziato la sua avventura sull’erba con una sconfitta all’esordio a s’-Hertogenbosch contro Mannarino e cerca un pronto riscatto. I primi due turni contro un qualificato ed eventualemente contro Djere o Otte non dovrebbero creargli molti problemi, mentre nei quarti potrebbe ritrovarsi Sasha Zverev, il quale parte favorito contro un Roberto Bautista Agut apparso piuttosto in disarmo negli ultimi mesi.

(3) Rublev vs Wu

Q vs (WC) Hanfmann

Griekspoor vs Carballes Baena

Q vs (6) Hurkacz

Un altro russo, Andrey Rublev, guida il secondo quarto di tabellone insieme ad Hurkacz. Rublev deve fare attenzione a Yibing Wu, che pur non avendo grande esperienza sull’erba è cliente pericoloso su ogni superficie veloce. Occhio anche all’insidia Griekspoor, altro giocatore che predilige i campi rapidi e giunto alle fasi finali del torneo di casa ad ‘s-Hertogenbosch.

Il quarto decisamente più interessante è quello di Jannik Sinner, che prova a mettersi alle spalle le due precoci eliminazioni negli ultimi due tornei disputati. Non sarà facile, perché questa volta il sorteggio non gli è stato particolarmente amico. Ma forse è anche quello di cui ha bisogno in questo momento, di prendere una partita alla volta, anche contro giocatori insidiosi sin dalle prime fasi del torneo. Richard Gasquet non sarà più quello di 10 anni fa, ma sull’erba può vantare due semifinali a Wimbledon e anche in questi giorni a Stoccarda ha messo in mostra un buon tennis.

(7) Coric vs Bublik

Q vs Struff

Sonego vs Kyrgios

Gasquet vs (4) Sinner

Al secondo turno potrebbe esserci il vincente di Sonego-Kyrgios, altro match molto interessante. “Sonny” è in buona forma e si trova bene su questi campi, ma bisognerà vedere quanti passi in avanti riuscirà a fare l’australiano rispetto a quanto visto contro Wu questa settimana nella sua prima partita da sette mesi a questa parte. E le insidie non sono finite qui, perché in questo quarto troviamo un ex vincitore del torneo come Borna Coric e quel Jan-Lennard Struff che si appresta a diventare una vera mina vagante anche ai Championships. Il tedesco negli ultimi due mesi è on fire, ad un passo dai top-20 e avversario complicato da affrontare per chiunque.

(5) Auger-Aliassime vs (WC) Thiem

Shapovalov vs Harris

Jarry vs Moutet

Barrere vs (2/WC) Tsitsipas

Due giocatori non esattamente in forma splendente, ovvero Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime, controllano l’ultima zona del draw. Possibile derby in ottavi di finale tra il canadese e il connazionale Denis Shapovalov, altro giocatore in un tunnel che non sembra vedere la luce all’orizzonte. Insomma, per tutti e tre i citati potrebbe essere una buona occasione per arrivare in semifinale.