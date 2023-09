Galarneau/Pospisil-Bergevi/Goransson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Alexis Galarneau e Vasek Pospisil se la vedranno contro Filip Bergevi e André Goransson nel doppio di Canada-Svezia, match valevole per la fase a gironi della Coppa Davis 2023. In palio un punto molto prezioso in ottica qualificazione, specialmente dopo i risultati dei confronti precedenti. Il Canada ha sorpreso l’Italia e sogna l’approdo alle Finals di Malaga, mentre la Svezia è partita con una sconfitta contro il Cile e vuole riscattarsi se spera anche di proseguire il suo cammino. I canadesi sulla carta sono superiori, ma hanno speso molte energie nel match di ieri contro Bolelli/Arnaldi e potrebbero risentirne. Starà dunque alla Svezia cercare di approfittarne.

Le due coppie di doppio scenderanno in campo oggi (giovedì 14 settembre). Si gioca sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e la sfida è programmata come terza dalle ore 15.00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora tutte le partite del girone della Nazionale attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport.

Infine sarà possibile vedere gli incontri degli azzurri anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di doppio garantendo ai propri lettori una diretta testuale. I nostri lettori potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights al termine del confronto.