LIVE – Galarneau/Pospisil-Bergevi/Goransson 6-6, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del doppio decisivo di Canada-Svezia tra Galarneau/Pospisil e Bergevi/Goransson, incontro valevole per la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo l’impresa contro l’Italia, la nazionale nordamericana torna in campo e continua ad affidarsi alla coppia di doppio che tanto bene ha fatto contro Bolelli/Arnaldi. Occhio però all’incognita fisica, con tante energie sprecato nell’ultima sfida, e anche a non sottovalutare gli avversari, specialisti in doppio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con il doppio in programma come terzo incontro della giornata dalle ore 15.00 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

GALARNEAU/POSPISIL-BERGEVI/GORANSSON

PRIMO SET – Sbaglia Pospisil, 9-9.

PRIMO SET – Set point Canada, 9-8.

PRIMO SET – Set point salvato dalla Svezia, 7-7.

PRIMO SET – Sbaglia Bergevi, 6-6.

PRIMO SET – Set point Svezia, 5-6.

PRIMO SET – Mini break recuperato, 5-5.

PRIMO SET – Due servizi per Goransson per chiudere il set, 4-5.

PRIMO SET – Mini break Svezia, 3-5.

PRIMO SET – Svezia avanti 4-3 senza break.

PRIMO SET – Due servizi per il Canada, 1-2.

PRIMO SET – Si va al tie-break, 6-6.

PRIMO SET – Si salva il Canada, ben sette palle break annullate in totale.

PRIMO SET – Palla del 6-5.

PRIMO SET – Altra palla break per gli svedesi, 40-ad.

PRIMO SET – 40-40.

PRIMO SET – Sotto 0-40 Galarneau.

PRIMO SET – Bene la Svezia al servizio, 5-5.

PRIMO SET – Quattro punti di Pospisil, 5-4.

PRIMO SET – Ecco le prime palle break, 15-40.

PRIMO SET – Canada sotto 15-30.

PRIMO SET – Bene Goransson, 4-4.

PRIMO SET – 15-30 sul servizio di Bergevi.

PRIMO SET – Quattro punti in fila per il Canada, 4-3.

PRIMO SET – 0-30 sul servizio di Galarneau, prima occasione per la Svezia.

PRIMO SET – Al momento nessun problema in battuta, solo Bergevi ha concesso due punti nello stesso turno.

PRIMO SET – Canada leggermente meglio della Svezia, 3-2.

PRIMO SET – Tiene la battuta 30 Bergevi, 2-2.

PRIMO SET – Bergevi al servizio, Canada che potrebbe approfittare di questo turno.

PRIMO SET – Si procede spediti al servizio, 2-1.

PRIMO SET – Ora serve Galarneau, 1-1.

PRIMO SET – Si parte con il Canada al servizio.

20:00 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il doppio tra Canada e Svezia. La sfida è già decisa con il Canada che è sul 2-0, ma vuole blindare la qualificazione vincendo anche il doppio. Svezia a caccia della prima vittoria per restare ancora in gioco per Malaga.