Cremonese, Alvini: “Daremo tutto anche per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai”

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicato match salvezza contro l’Hellas Verona. Come prima cosa, il tecnico ha voluto ricordare un simbolo della città di Cremona come Gianluca Vialli. “Penso sia doveroso ricordare Gianluca. A me Vialli piace ricordarlo come un uomo innamorato della vita, le sue parole, i suoi racconti. Anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: Vialli ci lascia una testimonianza, dobbiamo amare la vita nonostante tutto. Non lo conoscevo personalmente, ma mi ha insegnato questo. Daremo tutto domani per Vialli, ci ha insegnato a non mollare mai”.

Poi, sulla partita, spiega: “Sono sicuro faremo una grande partita. La squadra sta bene e sta crescendo. Non è un caso la prestazione di mercoledì, che non ha portato punti ma è stata notevole. Il lavoro, lo spirito, mi suggeriscono e mi danno delle certezze. Siamo sulla strada giusta e la squadra reagirà”.

Sui singoli: “Ascacibar domani è a disposizione, ci saremo tutti a parte Chiriches. Ce la andiamo a giocare, rispetto alla Juventus qualcosa cambierà per forza, essendo il Verona diverso per come ti attacca e come ti viene a prendere”