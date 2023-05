Furia Ymer, il giudice di sedia non controlla un segno e lo svedese si fa squalificare (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il giudice di sedia non scende a controllare un segno e Mikael Ymer perde la testa, facendosi squalificare nell’ATP di Lione. Questo è quanto accaduto nell’incontro di secondo turno tra il tennista svedese e il giovane talento transalpino Arthur Fils. Una partita equilibrata, che doveva ancora dire tutta la sua storia: si era sul 6-5 nel primo set in favore di Fils, quando un suo dritto finisce nei pressi della riga e Ymer finisce per sbagliare sul colpo successivo. Lo svedese pensa sia out e protesta con il giudice di sedia, chiedendo di scendere a controllare il segno. All’ennesimo “no” da parte dell’arbitro, il giocatore inizia a spaccare con violenza la racchetta verso il seggiolone. Al supervisor del torneo non resta che comunica la squalifica pochi minuti più tardi.