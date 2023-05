Formazioni ufficiali Italia-Nigeria, Mondiale Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Italia-Nigeria, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20 di Argentina 2023. Gli azzurri cercano continuità dopo il bellissimo 3-2 con cui hanno battuto e sovvertito il pronostico contro il Brasile, e per farlo dovranno battere una squadra che, pur vincente all’esordio, è sembrata alla portata: i nigeriani, infatti, hanno rimontato con grande fatica la Repubblica Dominicana e hanno vinto con un 2-1 tutt’altro che convincente. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:00 di mercoledì 24 maggio, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA: in attesa

NIGERIA: in attesa