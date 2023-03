Friburgo-Juventus stasera in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Friburgo e Juventus, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I bianconeri partono dall’1-0 ottenuto a Torino, ma troveranno un ambiente molto caldo in Germania. Inoltre, dovranno fare a meno dal primo minuto di Chiesa e Di Maria, recuperati solo per la panchina dopo i guai fisici accusati una settimana fa proprio nella gara d’andata. La sfida è in programma oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 18:45. Diretta in chiaro su TV8, ma disponibile anche su Sky Sport Uno, Dazn, NOW e Sky Go per chi è abbonato.