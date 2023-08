Freestyle, gli azzurri della CdM di skicross si alleneranno a Merano: i convocati

Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato quattro atleti della squadra azzurra di Coppa del mondo di skicross per il raduno di Merano, in programma dall’8 al 10 agosto. In programma dunque tre giorni di allenamenti per preparare al meglio i prossimi impegni. Presenti Simone Deromedis, Davide Cazzaniga e Dominik Zuech della squadra maschile e Jole Galli del team femminile. Ad accompagnarli il dt Pala, coadiuvato dai tecnici Siegmar Klotz e Andrea Tuti.