Ritiro Buffon, Ranieri: “Ragazzo delizioso, un campione ma soprattutto una persona seria”

Intervenuto in conferenza stampa a Chatillon, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha speso parole al miele per Gianluigi Buffon, che ha annunciato il ritiro: “Gigi è un ragazzo delizioso. A livello calcistico non ho nulla da dire: non ha bisogno di presentazioni. Uomo di spogliatoio, sempre col sorriso, in grado di essere leader in ogni momento, una persona seria prima che un campione tecnicamente“. Curiosamente, l’ultima partita in carriera di Buffon è stata proprio Cagliari-Parma degli scorsi playoff di Serie B.