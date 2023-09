Francia-Svizzera oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Francia affronterà la Svizzera nella prima sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. In quel di Manchester, saranno i transalpini e gli elvetici ad inaugurare un gruppo sulla carta molto equilibrato. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la Francia, che può vantare ottimi singolaristi quali Mannarino e Humbert (con Fils riserva di lusso) e un doppio rodato come Roger-Vasselin/Mahut. Guai però a sottovalutare la Svizzera, trascinata dall’esperienza di Wawrinka e dall’entusiasmo dei giovani Stricker e Riedi. Presenti anche Huesler e Ritschard, pronti a dare il loro contributo. Le due nazionali non si affrontano dal 2014, quando la Svizzera – in finale – s’impose per 3-1 e conquistò la Coppa Davis, l’unica della carriera di Roger Federer.

Francia e Svizzera scenderanno in campo oggi, martedì 12 settembre. L'inizio è fissato a partire dalle ore 14:00 ed il programma prevede, come da tradizione, due singolari e un doppio.