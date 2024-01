Formula E, E-Prix Diriyah Gara 2: risultati e ordine di arrivo, trionfa Cassidy

Nick Cassidy vince Gara 2 dell’E-Prix di Diriyah. Il terzo round stagionale di Formula E va in scena nella notte araba e vede il trionfo del neoacquisto Jaguar. In seconda posizione c’è Robin Frijns, mentre il poleman Oliver Rowland chiude il podio. Al via è risultato assente Buemì, che aveva danneggiato la monoposto in qualifica, mentre non hanno visto la bandiera a scacchi Sam Bird, Jehan Daruvala. Prestazione anonima per Pascal Wehrlein, vincitore della prima tappa messicana e oggi settimo, e anche Jake Dennis, che ha trionfato ieri, ha concluso decimo. La Formula E tornerà in pista a marzo con l’E-Prix di San Paolo.

N. Cassidy R. Frijns O. Rowland J. Hughes S. Vandoorne S. Fenestraz P. Wehrlein J. Vergne M. Guenther J. Dennis M. Evans E. Mortara N. Mueller A. Da Costa N. De Vries N. Nato S. Sette Camara L. Di Grassi D. Ticktum DNF J. Daruvala DNF S. Bird DNF