Start list Super-G femminile Cortina 2024, italiane in gara e pettorali di partenza

La start list e le italiane in gara nel Super-G femminile di Cortina d’Ampezzo, in programma domenica 28 gennaio alle ore 10:30 e valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Sull’Olympia delle Tofane si chiude il trittico di gare con un nuovo appuntamento veloce, in cui le italiane cercheranno di essere grandi protagoniste. Occhi puntati su Sofia Goggia e Federica Brignone, che scenderanno una dopo l’altra con il 7 e l’8 subito dopo Lara Gut. Attenzione però anche a Marta Bassino, che ha favorevolmente impressionato in discesa e seguirà le due compagne di squadra con il 9.

Le altre azzurre al via sono Laura Pirovano con il 2, Roberta Melesi con il 17, Nicol Delago con il 37, Teresa Runggaldier con il 44, Nadia Delago con il 47 e Vicky Bernardi con il 50.

La start list completa

1 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

2 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

3 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

5 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

9 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

10 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

11 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

12 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

14 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

16 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

17 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

18 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

19 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

20 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

21 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

22 FEST Nadine 1998 AUT Salomon

break

23 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

24 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

26 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

27 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic

28 DURRER Delia 2002 SUI Head

29 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

30 AGER Christina 1995 AUT Atomic

break

31 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

32 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

33 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle

34 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

35 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

36 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

37 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

38 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

39 CASHMAN Keely 1999 USA Head

40 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol

41 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

42 MANGAN Tricia 1997 USA Head

43 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

44 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

45 SCHILCHER Anna 2000 AUT Atomic

46 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

47 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

48 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

49 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

50 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

51 SIMADER Sabrina 1998 KEN