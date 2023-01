Formula E, E-Prix Diriyah 2023: risultati e ordine di arrivo gara-2, vince ancora Wehrlein davanti a Dennis

I risultati e l’ordine di arrivo di gara-2 dell’E-Prix di Diriyah, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula E. La vittoria è andata al tedesco Pascal Wehrlein, che ha preceduto Jake Dennis, esattamente come gara-1 di 24 ore fa. A completare il podio René Rast, che dopo essere stato anche in testa ha pagato dazio verso metà gara riuscendo comunque a rimanere davanti all’inglese Sam Bird.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

Gara che parta subito forte con, Rast che chiude davanti al decimo giro. Risale però dalle retrovie il solito Wherlein, che tiene la prima posizione a lungo. Il tedesco prende vantaggio, ma Dennis con la sua Andretti lo recupera. Quando però pare iniziare la bagarre, ecco che Muller finisce out. Safety care e tutto annullato. Nella ripartenza, ancora Wehrlein dà la spinta definitiva, non venendo più recuperato dall’inglese. Esattamente come 24 ore prima, Wehrlein vince davanti a Dennis.

L’ordine di arrivo

Wehrlein Dennis Rast Bird Hughes Buemi Evans Fenestraz Mortara Ticktum Vandoorne Da Costa Lotterer Cassidy Nato Di Grassi Vergne Sette Camara Van der Linde Gunther Rowland

Out Muller