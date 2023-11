Formula 2, GP Abu Dhabi: Pourchaire incoronato campione

Theo Pourchaire è stato incoronato campione di Formula 2 al termine della Feature Race del GP di Abu Dhabi. A poco è servito il podio del danese Frederik Vesti, diretto inseguitore del pilota ART, con il francese che ha guadagnato i punti necessari per portare a casa il titolo. Pourchaire conclude così la sua avventura in Formula 2, durato tre anni. Il pilota, membro dell’academy Sauber non ha ancora rivelato la sua occupazione per il 2024.