Moto 2 GP Valencia: Aldeguer vince, Acosta 12°

di Mattia Zucchiatti 48

Fermín Aldeguer stravince il GP di Valencia in Moto2, ultima gara della stagione. Lo spagnolo trionfa in casa precedendo i connazionali Aron Canet, Alonso Lopez e Marcos Ramirez. Quinta vittoria stagionale – la quarta consecutiva – per Aldeguer. Il campione in carica Acosta invece è solo dodicesimo. Quarta posizione per Marcos Ramirez (Kalex), quindi, quinto Somkiat Chantra (Kalex). Nell’ordine, completano la top ten Jake Dixon, Sam Lowes, Joe Roberts, Dennis Foggia, Albert Arenas. Tony Arbolino è sedicesimo e addirittura fuori dalla zona punti. Fuori dai giochi Vietti per via di un incidente alla curva 4: coinvolti Sergio García Dols, Izan Guevara e l’italiano, ma tutti si sono rialzati in buone condizioni.

1. Fermin Aldeguer (Esp) Boscoscuro in 34’33″384

2. Aron Canet (Esp) Kalex a 3″986

3. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 6″455

4. Marcos Ramirez (Esp) Kalex 6″476

5. Somkiat Chantra (Tha) Kalex 7″060

6. Jake Dixon (Eng) Kalex 7″864

7. Sam Lowes (Eng) Kalex 8″924

8. Joe Roberts (Usa) Kalex 11″842

9. Dennis Foggia (Ita) Kalex 12″96

10. Albert Arenas (Esp) Kalex 12″549