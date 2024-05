Formula 1, Villeneuve: “Sainz sta facendo la differenza. Leclerc? Il talento da solo non basta”

L’ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve torna a parlare delle dinamiche nel box Ferrari, elogiando Carlos Sainz, quest’anno vincitore del Gran Premio d’Australia: “Sainz sta senza dubbio battendo Leclerc. La gente comincia a capire che Sainz è un serio contendente per vincere un mondiale. E’ maturo, dedicato, intelligente, gran lavoratore. Sta facendo la differenza. Leclerc? Il talento da solo non basta“. Sainz lascerà la Rossa al termine della stagione: “Carlos Sainz ha risposto molto bene dopo essere stato praticamente buttato fuori dalla Ferrari. Stiamo vedendo che non è lì per essere il secondo di Leclerc. È lì per fare il suo gioco e mostrare al mondo cosa può fare. Si è messo in vetrina alla grande. È l’unico che vince le gare per la Ferrari. Il suo valore è cresciuto molto negli ultimi tre anni”. Sull’arrivo di Hamilton a Maranello: “Ci sono due schieramenti alla Ferrari. Uno voleva Hamilton e l’altro voleva mantenere Leclerc. Quindi Sainz era l’agnello sacrificale. Ironicamente, Sainz probabilmente sarà quello che ne uscirà con una situazione migliore. Bisogna capire se pensano: ‘Cosa abbiamo Fatto?'” .