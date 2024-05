Parma promosso in Serie A se…le combinazioni per la festa a Bari

Il momento è arrivato: il Parma ha il primo match point per festeggiare in anticipo la promozione in Serie A. Assente nel massimo campionato dal 2021, la squadra di Fabio Pecchia ha sempre occupato, con l’eccezione di tre giornate, la prima posizione nella classifica di Serie B e adesso vuole raccogliere i frutti, con la speranza di chiudere i giochi il prima possibile. Occhi puntati su Como e Venezia, rispettivamente seconda e terza con 68 e 67 punti in classifica. Il Parma ne ha 73 e in questa trentaseiesima giornata di Serie A sarà di scena a Bari, dove i biancorossi hanno bisogno di una vittoria per regalarsi speranze salvezza. La matematica della promozione diretta può arrivare già in questa Serie A, ma non basterà la vittoria a Pecchia per far scattare i festeggiamenti. Per essere promossa in giornata, in questo 1° maggio, Mihaila e compagni devono vincere al San Nicola e sperare che Como o Venezia non vincano (sono impegnate rispettivamente contro Cittadella e Catanzaro). Se Como o Venezia perdessero, invece, basterebbe un pareggio al Parma.

Parma promosso in Serie A in questa 36esima giornata se…