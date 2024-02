Formula 1, Verstappen: “Hamilton in Ferrari? Non conosco la situazione, ma era un suo sogno”

Max Verstappen commenta ai microfoni di Sky Sports Uk il passaggio in Ferrari di Lewis Hamilton, previsto per il 2025: “Credo che una volta che la notizia era trapelata, si sono trovati costretti a ufficializzarla e di sicuro il resto dell’anno sarà un po’ imbarazzante: per quanto abbiano ottenuto molti successi insieme lui e la Mercedes, non potrà più essere coinvolto in tutto. È una cosa normale in Formula Uno e probabilmente sarà un po’ strano ma siamo abbastanza professionali da saper gestire queste situazioni. Non è che all’improvviso diventeranno nemici, hanno ottenuto così tante cose importanti che il team sarà sempre al suo fianco anche se a un certo punto ci sono cose che non potranno essere condivise. Ma una volta che si siederà in abitacolo, daranno comunque il massimo per provare a farlo vincere. Non so quale sia la situazione, cosa abbia in testa. Ma se era il suo sogno sin da bambino, avendo già vinto così tanto, perchè no? Oppure magari ha parlato con la Ferrari che gli ha mostrato qualcosa che noi non sappiamo, chi lo sa“. Parla anche Christian Horner, team principal Red Bull: “La Ferrari è competitiva, hanno scelto Lewis come punto di riferimento. Per lui è stata una decisione importante uscire dal rapporto con la Mercedes dove ha speso tutta la sua carriera, prima ancora dell’arrivo in Formula Uno. Bisogna ammirare il suo coraggio ma la Ferrari è un grande brand e lui deve aver visto in questa scelta qualcosa che gli piace”.