Tennistavolo: Italia femminile battuta 3-0 dalla Corea del Sud nell’esordio dei Mondiali a squadre

Esordio con sconfitta per l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo. Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per 3-0 alle padrone di casa della Corea del Sud, testa di serie del girone. Debora Vivarelli ha ceduto sotto i colpi di Jeon Jihee, che si è imposta per 0-3 (4-11, 9-11, 4-11). Niente da fare anche per Nikoleta Stefanova, sconfitta dalla numero 8 del ranking mondiale Shin Yubin per 0-3 (5-11, 7-11, 7-11). Nel match finale Gaia Monfardini ha strappato un set a Lee Zion, che ha poi chiuso 1-3 (8-11, 3-11, 11-8, 9-11). L’Italia tornerà in campo nella prossima notte italiana contro Porto Rico, che schiererà Adriana Diaz, Melanie Diaz e Brianna Burgos. Il torneo regala i pass olimpici per Parigi 2024 alle prime otto classificate .