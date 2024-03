Formula 1, Kovalainen sarà operato a cuore aperto: “Mi è stato diagnosticato un aneurisma”

L’ex pilota di Formula 1 Hekki Kovalainen sarà operato a cuore aperto, a causa di un aneurisma dell’aorta ascendente. Lo stesso pilota ha spiegato: “Mi è stato diagnosticato un aneurisma durante un controllo medico e mi è stato detto di non poter partecipare ai rally a causa dell’aumento del rischio di rottura dell’aorta. Non ho sintomi e attualmente mi sento bene, stiamo cercando di capire come risolvere il problema. Un intervento a cuore aperto è la soluzione migliore al momento e ci stiamo preparando. Speriamo di poter effettuare l’operazione e iniziare il recupero il prima possibile. Il giorno prima degli esami ero andato a fare un allenamento di corsa. Stavo bene. Per questo mi sono spaventato quando il giorno dopo il medico mi ha detto cosa avevano scoperto. È una malattia ereditaria, non posso farci nulla. Ma è positivo che sia stato scoperto ora. Di solito, questo problema è asintomatico, tranne quando si verifica per la prima volta. Il rischio del peggio esiste sempre. Tuttavia la soglia è stata superata. Inoltre, l’operazione deve essere comunque eseguita prima o poi. Per questo motivo non ha senso rinviare il tutto ai prossimi anni”.