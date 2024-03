Liverpool, Klopp: “Bello riavere Salah, testa allo Sparta Praga”

Mohamed Salah ha subito un infortunio al tendine del ginocchio giocando con l’Egitto alla Coppa d’Africa a gennaio. Da quando è tornato ha giocato e segnato come sostituto solo contro il Brentford il 17 febbraio e da allora è stato messo da parte per affaticamento muscolare. Ora questo acciacco sembra essere stato superato e Jurgen Klopp può dirsi felice di avere Salah disponibile per la sfida di Europa League contro lo Sparta Praga.

“Mo ha viaggiato. È con noi, si è allenato due giorni – ha detto Klopp -, è pieno di energia. Dobbiamo vedere, ma è così bello che sia tornato. È davvero bello per noi e puoi vedere che anche lui è molto felice.”

Poi Klopp ha aggiunto: “È una situazione davvero sfortunata che lui sia stato fuori così a lungo, ha giocato una partita incredibile a Brentford ed è poi uscito di nuovo. Vogliamo stare attenti e dobbiamo stare attenti [con Salah], ma siamo nel bel mezzo di un periodo molto intenso della stagione. Abbiamo bisogno di tutti e ora vediamo per quanto tempo potremo usarlo. È così che è per lui e anche per gli altri. È semplicemente una buona notizia.”

Alla domanda sulle preoccupazioni per la convocazione di Salah da parte dell’Egitto durante la sosta per le nazionali di marzo, Klopp ha detto: “Questo non ha niente a che fare con me. Questo verrà deciso in diversi dipartimenti. No, niente a che fare con quello. Vediamo quanto potrà giocare adesso. Come ho detto, due giorni di allenamento della squadra, quindi in una situazione diversa i giocatori non sono in rosa in questo momento, ma nella nostra situazione ha senso.”

Per concludere il tecnico dei Reds ha ribadito: “Cosa possiamo dargli? Quanto possiamo usarlo? Vedremo. E poi ci sono due partite con l’Egitto, ma non dipende da me o cose del genere, non siamo realmente coinvolti. Di questo si discute negli altri reparti, lasciatemelo dire così”.