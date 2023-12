Gli auguri di Luciano Spalletti: “A Babbo Natale ho chiesto felicità e il vostro tifo per la Nazionale!”

“Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi”. Questo è il messaggio che Luciano Spalletti ha postato sul proprio profilo Instagram in occasione delle festività, accompagnato da una foto in cui compare con una tuta dell’Italia.

