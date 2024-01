F1 2024, tutte le date di presentazione delle scuderie: ecco quando verranno svelate le nuove macchine

La stagione 2024 di Formula 1 è sempre più vicina. Nonostante manchino ancora tre settimane ai test prestagionali, la grande macchina del Circus ricomincia a muoversi dopo la sosta invernale e lo fa partendo dalle presentazioni delle nuove monoposto. I dieci team in griglia hanno svelato le date in cui riveleranno le livree per il 2024, con la Haas ad aprire le danze il 2 febbraio, mentre la Red Bull chiuderà la fila il 15 febbraio. Grande curiosità per le due new entry della griglia: Stake, che prende il posto di Alfa Romeo nel box Sauber, e Visa Cash App RB, nuovo nome di quella che una volta era l’AlphaTauri. Ogni presentazione sarà visibile attraverso i canali social dei team, che forniranno i link per seguirla in diretta o pubblicheranno le immagini delle livree ideate sui propri profili.

PRESENTAZIONI FORMULA 1 2024