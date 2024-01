Coppa d’Africa 2024, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2024, il torneo in corso di svolgimento in Costa d’Avorio. Dopo i gironi, si è entrati nel vivo con la disputa degli ottavi di finale e pian piano stiamo conoscendo le qualificate ai quarti di finale: le magnifiche otto formazioni del continente nero ancora in corsa per alzare al cielo il prestigioso trofeo CAF conoscono già le loro possibili avversarie e si sta componendo il tabellone che vi proponiamo di seguito.

TABELLONE QUARTI DI FINALE COPPA D’AFRICA

Nigeria o Camerun vs Angola o Namibia

Egitto o DR Congo vs Guinea Equatoriale o Guinea

Mali o Burkina Faso vs Senegal o Costa d’Avorio

Capo Verde o Mauritania vs Marocco o Sudafrica