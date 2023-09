Formazioni ufficiali Spezia-Reggiana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia e Reggiana, sfida valida per la sesta giornata di Serie B 2023/2024. Una sfida decisamene importante al ‘Picco’ tra due squadre che ancora non sono riuscite ad assaporare il gusto della vittoria in questo primo mese di campionato. I liguri sono fermi a un punto, mentre la formazione emiliana ha conquistato tre pareggi. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 23 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-REGGIANA

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Mühl, Nikolaou, Reca; Bandinelli, S. Esposito, Cassata; Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Kabashi, Bianco; Girma; Antiste, Gondo. All. Nesta