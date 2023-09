MotoGP Gp India 2023, Bezzecchi quinto nella sprint race: “Ottime sensazioni per domani, peccato per contatto con Marini”

Marco Bezzecchi ha parlato al termine della sprint race del Gran Premio d’India 2023, chiusa dal riminese al quinto posto al termine di una spettacolare rimonta. Dopo essere partito dalla pole position, Bezzecchi è stato vittima di un contatto con Luca Marini alla prima curva, rischiando addirittura di cadere a terra. Poi la rimonta con un’incredibile serie di giri veloci fino alla quinta piazza finale. “Sicuramente vi ho fatto divertire – ha scherzato il pilota romagnolo ai microfoni di Sky Sport – Le sensazioni sono ottime in vista di domani, mi sono sentito bene sulla moto e la rabbia per quanto successo ha favorito la rimonta. Alla fine la pole vale anche per domani, quindi la giornata nel complesso è positiva.”

In merito a quanto successo, Bezzecchi non si nasconde: “Non ho ancora capito perchè, ma curva 1 è difficilissima. Basta mancare la staccata di due metri e finisci lungo, ha un’angolazione difficile che ti sbatte subito in curva 2. Sono partito bene ma Martin e Bagnaia sono partiti anche meglio. Sicuramente non sono partito male io.”