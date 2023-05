Formazioni ufficiali Pisa-Spal, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa e Spal, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. La formazione toscana scende in campo per provare a ritornare in zona playoffs dopo esserne uscita a causa dell’ultimo tragico mese di stagione. Il calendario dà un mano, considerando che questa sera l’avversario sarà una Spal già retrocessa da qualche giorno. La squadra di D’Angelo deve vincere e sperare in qualche passo falso di Venezia o Palermo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-SPAL

PISA: Nicolas, Caracciolo, Torregrossa, Nagy, Sibilli, Mastinu, Beruatto, Gargiulo, Traponi, Calabresi, Barba.

SPAL: Pomini, Dalle Mura, Meccariello, Varnier, Fiordaliso, Murgia, Maistro, Tonjov, Celia, Rabbi, Moncini