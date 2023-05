Formazioni ufficiali Parma-Venezia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Parma e Venezia, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. La partita probabilmente più interessante e intrigante di quest’ultimo turno. La squadra di Pecchia con qualche combinazione favorevole può ancora riuscire ad agguantare il quarto posto e il conseguente bye al primo turno di playoff. Ma il Venezia, anch’esso in formissima in queste ultime settimane, deve vincere per mettere al sicuro un posto tra i migliori otto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-VENEZIA

PARMA: Buffon, Osorio, Estevez, Vazquez, Delprato, Bernabè, Zanimacchi, Sohm, Coulibaly, Circati, Man.

VENEZIA: Jononen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Andersen, Zampano, Ellertsson, Pohjanpalo, Johnsen