Formazioni ufficiali Pisa-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa e Benevento, sfida valida per la trentesima giornata di Serie B 2022/2023. Periodo di appannamento per la squadra di D’Angelo, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite disputate. Contro un Benevento che però non riesce a risolleversi nonostante un altro cambio di allenatore c’è la chance di tornare al successo e ottenere punti importanti in chiave playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA-BENEVENTO

PISA: Nicolas, Caracciolo, Marin, Gliozzi, Tourè, Nagy, Esteves, Moreo, Calabresi, Morutan, Barba.

BENEVENTO: Paleari, Leverbe, Pastina, Tosca, Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon, Karic, Farias, Simy.