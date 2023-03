Fiorentina-Lecce, Baroni: “Sarà una partita difficilissima, la squadra è pronta alla sfida”

Marco Baroni ha parlato alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina, che vedrà il suo Lecce impegnato al Franchi: “La Fiorentina ha qualità e calciatori importanti. Sono in un ottimo periodo di forma, sarà difficilissimo. La squadra è pronta per questa sfida. Ci vorrà intensità fisica e mentale da parte di tutti”.

Il tecnico giallorosso ha fatto un punto su chi potrebbe scendere in campo: “Oudin ha fatto molto bene sia largo nei tre davanti che a centrocampo. Dipende come vuole giocare, se vuole stare più vicino alla porta o più nel vivo del gioco. In attacco non ho ancora scelto tra Ceesay e Colombo”.

Baroni infine ha concluso parlando del suo ritorno a Firenze: “La Fiorentina mi ha dato tanto, è la mia città ma cercherò di rimanere tranquillo. Sono concentrato sulla partita”.