Formazioni ufficiali Perugia-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Perugia e Benevento, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. Non ha bisogno di fare molti calcoli la squadra di Castori. Per non retrocedere ufficialmente in Serie B come gli avversari che verranno affrontati questa sera bisognerà a tutti i costi vincere. E potrebbe non bastare, perché allo stesso tempo il Brescia non dovrà fare punti nella trasferta difficile di Palermo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PERUGIA-BENEVENTO

PERUGIA: Abibi, Sgarbi, Angella, Curado, Paz, Iannoni, Santoro, Lisi, Di Carmine, Luperini, Di Serio

BENEVENTO: Manfredini, El Kaoukabi, Karic, Farias, Glik, Foulon, Schiattarella, Ciano, Tosca, Veseli, Koutsoupias