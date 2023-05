Formazioni ufficiali Cittadella-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cittadella e Como, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra veneta è a rischio, entrando con due punti di vantaggio sulla zona play-out in quest’ultimo turno. Bisogna fare punti per evitare ogni rischio, ma il Como non avrà tanta voglia di farsi da parte, dato che con un’eventuale vittoria avrebbe ancora chances di qualificazione ai playoff, con qualche aiuto dagli altri campi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CITTADELLA-COMO

CITTADELLA: Maniero; Salvi, Del Fabro, Pavan, Giraudo; Vita, Crociata, Branca; Antonucci, Ambrosino, Magrassi

COMO: Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou, Chajia; Cutrone, Gabrielloni;