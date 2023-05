CDM Spada: quindici Azzurri in gara tra Istanbul e Fujairah. Domani giornata clou

Concluse le fasi preliminari di qualificazione delle prove di Coppa del Mondo di spada maschile e femminile tra Istanbul e Fujairah, sette gli atleti azzurri qualificati per il tabellone principale della prova maschile, otto in quella femminile. Avrà inizio domani dalle 8 la seconda giornata di gare. Per gli uomini, Davide Di Veroli e Federico Vismara erano già qualificati al tabellone principale per diritto di ranking, a loro si sono aggiunti dopo una fase a gironi perfetta Valerio Cuomo e Filippo Armaleo. Dopo tre turni preliminari di eliminazione diretta hanno staccato il “pass” per la seconda giornata anche Enrico Piatti, Giacomo Paolini ed Enrico Garozzo. Domenica andrà invece in scena la terza ed ultima giornata di gare con la prima prova a squadre valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Per le donne, otto le spadiste italiane qualificate al tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Già sicure del posto, per diritto di ranking Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Mara Navarria. Dopo la fase a gironi si è aggiunta a loro Federica Isola, hanno raggiunto la seconda giornata di gare anche Alessandra Bozza, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Gaia Traditi. Domenica la conclusione della tre giorni con la gara a squadre che metterà in palio punti pesanti per la Qualifica Olimpica.