Formazioni ufficiali Cagliari-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Como, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023. Esordio in panchina per Claudio Ranieri, che proverà a risollevare il campionato della compagine sarda, protagonista di una prima parte di stagione decisamente negativa. Il Como dopo un avvio da incubo è stato invece abile ad ottenere ottimi risultati nell’ultimo periodo e ora è fuori dalla zona play-out. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-COMO

CAGLIARI: Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Zappa, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi, Lapadula, Pavoletti.

COMO: Ghidotti, Binks, Bellemo, Blanco, Arrigoni, Scaglia, Odenthal, Cerri, Vignali, Ioannou, Mancuso.