Fiorentina-Sivasspor 1-0, Castrovilli: “Meritavamo di più, riproverò lo scorpione”

Il centrocampista della Fiorentina , Gaetano Castrovilli, ha parlato dopo la vittoria pre 1-0 contro il Sivasspor. Ecco le sue parole: “In campionato è mancata spesso la concretezza, oggi siamo riusciti a fare gol e per il ritorno abbiamo un vantaggio. Il colpo di tacco? Ogni tanto lo scorpione lo provo in allenamento, magari in futuro ci riprovo, meritavamo più dell’1-0”.