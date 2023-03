Spezia-Inter domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

La 26esima giornata di Serie A 2022/23 si aprirà con il match tra Spezia ed Inter, in programma venerdì 10 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. I neroazzurri di Inzaghi sono alla ricerca di conferme, dopo l’ottima vittoria casalinga con il Lecce ottenuta settimana scorsa. Davanti si troveranno però uno Spezia ferito e affamato di punti salvezza, per ritrovare un successo che manca dal 15 gennaio. La partita sarà tramessa in diretta sull’app di Dazn, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.