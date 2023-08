Fiorentina-Sestri Levante oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorentina-Sestri Levante, match valevole per la marcia di avvicinamento della compagine toscana verso la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I ragazzi guidati da Vincenzo Italiano, dopo la sfida contro il Nizza, tornano in campo a meno per affrontare il Sestri Levante. I liguri rappresentano uno scoglio meno difficoltoso rispetto alla scorsa gara, ma sono comunque la penultima fermata prima dell’esordio in campionato con il Genoa. La partita andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 6 agosto ed al momento non sembra che possa essere trasmessa nè in tv nè in streaming, ma non è da escludere che la società viola decida di mettere a disposizione la gara sui suoi canali social.