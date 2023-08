Udinese-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Udinese-Catanzaro, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Per la compagine friulana si tratta della prima partita ufficiale della stagione ed è già vietato sbagliare, perché in palio c’è la qualificazione ai sedicesimi del torneo. I giallorossi, invece, dopo aver eliminato il Foggia nel turno preliminare, hanno intenzione di andare avanti nella competizione. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

