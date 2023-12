Fiorentina, Pradè: “In Europa non è mai facile, c’è felicità”

Le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, al termine della partita dei viola in Conference League: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, bravi i ragazzi e il mister, abbiamo ottenuto quello che volevamo. La serata è stata un po’ rovinata dall’infortunio di Nico Gonzalez, speriamo che sia meno grave di quello che abbiamo visto dentro il campo perché ha sentito un dolore forte e tirare fortemente, eppure lui ha una soglia del dolore molto alta. Non è mai facile in Europa, lo si è visto con tutte le squadre, è un torneo a parte, ci sono questi stadi particolari, con un tifo incredibile, però i nostri tifosi erano oltre mille e si sono sentiti tanto anche loro. C’è felicità, contentezza, domenica c’è già un’altra partita quindi te la godi poco“.

Parla poi anche Nikola Milenkovic: “Rispetto all’anno scorso siamo arrivati primi nel girone che era il nostro unico obiettivo. Siamo riusciti a portarlo a casa, abbiamo fatto una bella partita e siamo contenti. Venire qua a giocare non è mai facile, anche loro volevano vincere e passare il turno, è stata una partita combattuta, alla fine è finita pari e siamo contenti di arrivare primi nel girone. Ringrazio i nostri tifosi per il grande sostegno che ci hanno assicurato anche oggi, non siamo mai soli . Io cerco sempre di dare il massimo, l’importante è aver evitato i play off e il dover giocare due partite in più. Domenica ci attende subito un’altra gara che sarà molto importante per la nostra classifica in serie A“.