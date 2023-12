Sporting-Sturm Graz, contrasto di gioco per l’arbitro Collum: segue l’azione con una scarpa in mano!

Sfida importante a Lisbona, dove lo Sturm Graz prova a raggiungere la terza posizione nel Gruppo D di Europa League. Ma c’è anche spazio per qualche inconveniente curioso. Nel corso del primo tempo il direttore di gara William Collum è stato protagonista di uno scontro a metà campo con il capitano della squadra austiaca Jon Gorenc Stankovic. In questo, Collum ha perso una scarpa ma il gioco di certo non si ferma ad aspettare l’arbitro, che infatti è stato costretto a seguire il resto dell’azione correndo con una scarpa in mano!