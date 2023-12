Fiorentina, Italiano: “Vittoria sofferta, bello esultare insieme alla gente”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parla della vittoria per 1-0 contro il Torino: “E’ stato un 2023 incredibile, abbiamo giocato 64 partite, in un anno in cui ci siamo tolti grandissime soddisfazioni. Anno che chiudiamo con una vittoria sofferta, abbiamo sistemato qualcosa nella ripresa, essendo meno arrembanti ma badiamo al sodo. Ci godiamo questa classifica. Subivamo troppi gol, in tanti non partecipavano alla fase di non possesso, ora invece ci aiutiamo, tutti si sacrificano e gli attaccanti danno una mano. Stiamo diventando una squadra concreta, cinica, vincendo gare non belle. Rimaniamo in partita e poi le portiamo a casa. Vedere questa classifica è una cosa straordinaria e il tutto con tanti record che rimarranno. Nel momento in cui gli altri ci saltano addosso e non ti permettono di costruire bene e di avere spazi per partire dal basso abbiamo questa situazione con Kouame che è molto bravo sul terzo tempo. La stiamo sfruttando al meglio. Grazie alle recenti vittorie siamo più tranquilli, i tanti risultati utili ci stanno permettendo di lavorare con serenità, sta crescendo una grandissima mentalità. E’ un periodo dove ci gira bene perchè lo vogliamo noi ma non dobbiamo fermarci. Bello esultare insieme alla gente, questa benzina ci deve fare andare ancora più forte. Siamo dentro tutte le competizioni, vogliamo arrivare fino in fondo il piu’ possibile non volendo mollare niente. A gennaio abbiamo la Supercoppa, poi un quarto di finale di Coppa Italia, vogliamo continuare a fare bene. L’anno scorso siamo arrivati in finale in due competizioni, qualcosa di non programmato, vediamo se riusciremo a migliorarci”.