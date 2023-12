MOVIOLA – Genoa-Inter, spinta Bisseck su Strootman prima del gol di Arnautovic: protesta il Grifone

Episodio da moviola in Genoa-Inter. C’è la spinta da parte di Bisseck su Strootman nell’azione che porta al gol di Arnautovic per il vantaggio nerazzurro: la palla infatti arriva a Barella che calcia, sorprende Martinez per il tap-in dell’austriaco che la sblocca al 40′. Il contatto tra il difensore tedesco e il centrocampista olandese viene valutato come regolare dall’arbitro Doveri e anche dal Var Irrati che non interviene. Di recente, invece, in Verona-Lazio era stato annullato un gol agli ospiti col Var per una spinta a due mani prima della rete. In ogni caso, veementi le proteste dei giocatori del Grifone, ma la rete è convalidata.