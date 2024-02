Fiorentina, Italiano: “Non siamo partiti bene nel 2024, oggi è mancata la malizia”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta la partita contro il Lecce: “Ci è mancata un po’ di malizia, avevamo un corner al 44′ del secondo tempo, la partita era in pugno e il Lecce non ne aveva più: questi sono dettagli inallenabili, bastava un po’ di furbizia, non l’abbiamo avuta e alla fine ci ritroviamo senza punti ad averla persa. Peccato, perché avevamo reagito bene, Parisi aveva avuto la palla del 3-1, la traversa di Belotti. Questi sono punti pesanti che adesso vedremo dove andarli a prendere. Non siamo partiti bene in questo 2024. Abbiamo un po’ rallentato, qualche partita è girata male, poi abbiamo fatto qualche errore dal dischetto e oggi si aggiunge questa parte finale di gara non attenta e non lavorata bene. Dobbiamo fare di più, volevamo raccogliere punti ma purtroppo non ci siamo riusciti”. L’allenatore prosegue: “Belotti? E’ entrato bene, come Mandragora che ha fatto gol e anche Gonzalez: quattro minuti di follia non ci permettono di gioire per una reazione da squadra vera. Belotti ha fatto un solo allenamento, deve conoscere il mondo Fiorentina, l’intesa con i compagni, ma è chiaro che è un giocatore importante, di esperienza, che poteva fare già gol”. Prosegue poi: “Adesso ripartiamo lavorando sui dettagli che non ci hanno permesso di vincere. Anche sul primo gol, la barriera si è aperta: sono dettagli, lavoreremo anche sulle situazioni da adottare a partita in corso, ma il girone di ritorno è lungo e mettendo a posto i ragazzi, come Gonzalez e Sottil, sotto il punto di vista dell’aspetto fisico, possiamo solo crescere. Sapevo che a gennaio potevamo avere dei problemi tra infortuni, Kouamè in Coppa d’Africa, ma adesso recuperermo tutti: abbiamo quattro esterni e tre prime punte. Partendo dal secondo tempo di oggi e crescendo di condizione possiamo andare forte come il mese di dicembre”.