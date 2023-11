Fiorentina, Italiano: “E’ una partita difficile, dobbiamo iniziare con la giusta carica”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano parla della gara contro la Juventus, che si terrà domani. Prima di parlare della partita, Italiano spende alcune parole sulle alluvioni degli ultimi giorni: “Tutti noi siamo profondamente colpiti da quello che sta accadendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va a tutte le famiglie colpite dal maltempo, un caloroso abbraccio a chi è in difficoltà“. Poi, si concentra sulla prossima sfida: “E’ una partita difficile come tutte, veniamo da quella contro la Lazio che si è confermata una squadra temibile e forte e ora ne affrontiamo un’altra capace di vincere le partite e metterti in difficoltà. Va preparata e approcciata bene, siamo in casa e quando alziamo i ritmi e mettiamo grande qualità possiamo rendere la vita difficile a chiunque. Speriamo che lo stadio ci trascini e alla fine di gioire tutti insieme. I pericoli possono arrivare da qualsiasi parte, hanno qualità, fisicità, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo iniziare la partita con la giusta carica agonistica, col furore che serve in queste partite, mettere dentro qualità in entrambe le fasi: solo così si può vincere“.