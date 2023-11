MOVIOLA – Atalanta-Inter, Musso stende Darmian e Sozza fischia rigore: decisione giusta

Episodio da moviola in Atalanta-Inter con il contatto da rigore tra il portiere orobico Juan Musso e Matteo Darmian lanciato in area in posizione laterale. L’arbitro Sozza, ben piazzato, fischia subito calcio di rigore e non ci sono dubbi, visto che il laterale nerazzurro tocca la palla per primo e quando questa è ancora in campo viene travolto dal portiere argentino in uscita. Proteste furibonde di Gasperini che viene ammonito, dal dischetto Calhanoglu non perdona.