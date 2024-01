Fiorentina, Italiano: “Arrabbiato e deluso, sul dischetto bisogna essere convinti”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta la partita tra i Viola e l’Inter, terminata 1-1: “Sono arrabbiato ed un po’ deluso dal fatto che in partite come queste non troviamo mai la giocata per raddrizzarle o comunque non perderle. Abbiamo anche avuto l’opportunità del rigore ma c’è una maledizione dal dischetto ed è una cosa che non mi piace. Chi arriva sul dischetto deve essere convinto, a prescindere dalle gerarchie. I rigori ci hanno fatto perdere tre partite, dobbiamo rimediare. Giocando così comunque ho detto ai ragazzi che ci toglieremo altre soddisfazioni. Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto con e senza palla, limitando una squadra che era in fiducia. Bene Beltran sotto punta, bene Nzola in attacco, bene anche Bonaventura nel ruolo di attaccante esterno. Dobbiamo andarci a riprendere punti in giro perché ne stiamo perdendo troppi. Siamo tornati a rimettere in fuorigioco spesso gli avversari, dovevamo recuperare e nel secondo tempo qualcosa abbiamo rischiato. Peccato per la palla che ha portato al calcio d’angolo, brava l’Inter a creare un blocco su Parisi. I blocchi nel calcio non vanno fatti, gli arbitri dicono che ci sono blocchi e blocchi, io non li alleno neanche piu’. Perdere su una situazione del genere fa rosicare. Nzola era sul primo palo e doveva modificare in base alla traiettoria la sua posizione. Potevamo fare qualcosa in più contro Inter e Juventus ma loro sono più forti di noi, abbiamo avuto il grande merito di metterli in difficoltà. Ci rimangono le grandi prestazioni, stiamo facendo il massimo contro chiunque, stiamo pagando oltre il dovuto gli errori dal dischetto”, ha concluso Italiano.