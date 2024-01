Fiorentina-Inter, Sommer: “Rigore? Certo di aver toccato prima io la palla. Ma ho studiato Nico Gonzalez…”

“Il rigore? Sono certo di aver toccato io la palla per primo ma l’arbitro ha deciso diversamente. Un momento complicato ma studiamo tanto gli avversari prima della partita”. A dirlo è il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Siamo molto felici di aver vinto, campo difficile, ottimo avversario, abbiamo avuto tante occasioni – ha proseguito il portiere svizzero – E ora ci prepariamo per la Juve. Lo scudetto? Non pensiamo così lontano. Ma la squadra lavora duramente, ecco perché facciamo così tanti clean sheet”.