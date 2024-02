Fiorentina, Belotti: “Vittoria che serve tantissimo per il morale”

“Sicuramente questa vittoria ci serve tantissimo perché una vittoria fa bene sempre per il morale. Fa bene ancora di più per quello che abbiamo dimostrato oggi in tutti e novanta i minuti, sempre col pallino del gioco e creando tante occasioni. Nel primo tempo sembrava come la loro porta fosse stregata però abbiamo continuato a giocare, facendo tutte le cose provate in settimana e penso che non c’è soddisfazione più grande facendo quello che avevamo preparato“. Lo ha detto a Sky l’attaccante viola Andrea Belotti al termine di Fiorentina-Lazio, conclusasi col successo per 2-1 in favore della formazione gigliata. Dopo il vantaggio biancoceleste “c’era tanta frustrazione per il primo tempo perché c’erano stati tre pali, un salvataggio sulla linea e sembrava fosse stregata però la cosa che ci siamo detti nello spogliatoio è che avevamo fatto un gran primo tempo e prima o poi questa sfortuna sarebbe andata via – ha aggiunto Belotti – Così è successo ed abbiamo meritato la vittoria. Non so dove possiamo arrivare, penso che questa sia una grandissima squadra, con grandissimi giocatori ed il nostro obiettivo deve essere sempre pensare a partita dopo partita e provare sempre a portare a casa la vittoria, poi a fine stagione si vedrà dove saremo arrivati e si tireranno le conclusioni”.