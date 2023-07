Fiorentina, Barone: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Aspettiamo decisione Uefa sulla Conference”

“E’ veramente un piacere e un’emozione essere qui e vedere i ragazzi arrivare al Viola Park. C’è da ringraziare Rocco Commisso e la sua famiglia per l’investimento fatto per il Centro Sportivo. Arriverà anche il tempo per l’apertura verso i tifosi in modo che possano essere accanto alla squadra: stiamo lavorando per questo con la commissione del pubblico e dello spettacolo, però la cosa importante è che i ragazzi siano qui e che si stiano preparando per una stagione importante per noi”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, nel corso del primo giorno del ritiro della squadra di Italiano all’interno del nuovo “Viola Park” a Bagno a Ripoli. “Altre emozioni le avremo quando arriveranno al Viola Park la squadra femminile e quelle del settore giovanile. Questo centro sportivo è un sogno diventato realtà. I giocatori li ho visti tutti bene, entusiasti di iniziare”, ha aggiunto Barone.

“Stiamo aspettando la decisione dell’Uefa per giocare o meno in Conference League – ha aggiunto il dirigente viola -. I nostri obiettivi sono di migliorare sempre e dunque di fare meglio di quanto fatto l’anno scorso. Piano piano inizieremo a far crescere questo gruppo. Sabiri? Arriva già molto preparato, è in forma, così come tanti altri ragazzi che si sono allenati anche durante la sosta”, ha concluso.